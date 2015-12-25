Индийский премьер посетил свадьбу внучки пакистанского лидера

Bakı. 25 dekabr. REPORT.AZ/ Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Пакистан с неожиданным визитом. Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Lenta.Ru.

Никаких предварительных объявлений о предстоящей поездке Моди в Пакистан не делалось. Сперва индийский лидер заехал в город Райвинд: там находится дом пакистанского премьера Наваза Шарифа, где в тот момент как раз проходило празднование свадьбы его внучки. Глава индийского правительства благословил новобрачных.

После этого Моди отправился в город Лахор, где провел переговоры со своим пакистанским коллегой. Как заявил официальный представитель МИД Индии Викас Сваруп, этот визит «вселил позитивный дух» в диалог по проблемам региона.

Это первый визит индийского премьера в Пакистан с 2004 года, когда страну посетил премьер Атал Бихари Ваджпаи, также представитель правой «Бхаратия джаната парти». Отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными уже почти 70 лет: за это время страны официально воевали четыре раза. Камнем преткновения в диалоге между Нью-Дели и Исламабадом остается вопрос о принадлежности региона Кашмир, часть территории которого была захвачена Пакистаном в ходе первой индо-пакистанской войны 1947-1948 годов.