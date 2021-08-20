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Индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса

Индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств рекомендовали одобрить трехдозную вакцину от коронавируса ZyCoV-D, первую ДНК-вакцину в мире.
Другие страны
20 августа 2021 г. 15:17
Индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса

Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств рекомендовали одобрить трехдозную вакцину от коронавируса ZyCoV-D, первую ДНК-вакцину в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNBC-TV18.

При этом эксперты отметили, что производителю вакцины – индийской компании Zydus Cadila - необходимо предоставить дополнительные данные по вакцине из двух доз.

ZyCoV-D - это вакцина на основе плазмидной ДНК, которая продуцирует спайковый белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточной и гуморальной ветвями иммунной системы человека.

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Версия на английском языке Indian experts approve world's first DNA-vaccine against coronavirus

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