Индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса

Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств рекомендовали одобрить трехдозную вакцину от коронавируса ZyCoV-D, первую ДНК-вакцину в мире.

Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств рекомендовали одобрить трехдозную вакцину от коронавируса ZyCoV-D, первую ДНК-вакцину в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNBC-TV18.

При этом эксперты отметили, что производителю вакцины – индийской компании Zydus Cadila - необходимо предоставить дополнительные данные по вакцине из двух доз.

ZyCoV-D - это вакцина на основе плазмидной ДНК, которая продуцирует спайковый белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточной и гуморальной ветвями иммунной системы человека.