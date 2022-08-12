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Индекс потребительских цен в Испании показал рекордный за 38 лет рост

Индекс потребительских цен в Испании показал рекордный за 38 лет рост Индекс потребительских цен (CPI) Испании в июле вырос на 10,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, причем это был самый большой рост с 1984 года.
Другие страны
12 августа 2022 г. 12:47
Индекс потребительских цен в Испании показал рекордный за 38 лет рост

Индекс потребительских цен (CPI) Испании в июле вырос на 10,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, причем это был самый большой рост с 1984 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил Национальный институт статистики страны.

Этот отчет подтверждает предварительную оценку, опубликованную в конце июля, а также соответствует прогнозам экономистов, опрошенных Reuters.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в июле на 6,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 5,5% месяцем ранее.

Индекс потребительских цен, гармонизированный по стандартам ЕС, в июле вырос на 10,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Предварительный индекс, опубликованный две недели назад, вырос на 10,8%.

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