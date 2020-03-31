​Индекс Лондонской фондовой биржи падает

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 из-за пандемии коронавируса упал на 24,8% по итогам первого квартала 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на это указывают данные завершившихся торгов.

По итогам дня FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, прибавил 1,95% (108 пунктов), достигнув 5 672 пунктов. Несмотря на то, что лондонский индекс растет второй день подряд, и по итогам прошлой недели прибавил 6,1%, результаты квартала оказались для FTSE 100 худшими с 1987 года. По итогам октября - декабря 1987 года FTSE 100, учрежденный лишь тремя годами ранее, обвалился на 27,6%, до 1 713 пунктов.

1 января 2020 года FTSE 100 находился на отметке 7 542 пункта.