Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно сегодня

23 июля будет объявлено, кто выиграл выборы и стал новым лидером Консервативной партии Великобритании - Александер Борис де Пфеффель Джонсон или Джереми Ричард Стрейншем Хант, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Несмотря на то, что результаты будут объявлены только днем, утренние британские газеты во вторник наполнены материалами, которые не оставляют сомнений, что новым лидером тори, а значит и новым премьер-министром страны, станет Борис Джонсон.

Имя нового премьера будет объявлено в тот день, когда формально можно начать отсчет новых ста дней до выхода Британии из ЕС. Таким образом, отмечает газета, кто бы ни стал лидером страны, его сто дней у власти действительно станут решающими.

Критические настроенные к Джонсону газеты намекают, что если премьером действительно станет именно он, то эти сто дней могут стать для него и последними, так как Brexit может привести к досрочным парламентским выборам с неизвестным для Джонсона и его партии результатом.