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    Имя государственного секретаря США объявят на будущей неделе

    Трамп советовался с действующим президентом США Бараком Обамой по вопросу назначений в администрацию

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп намерен объявить о назначении государственного секретаря на будущей неделе.

    Как сообщает Report, об этом Трамп сообщил в интервью телеканалу NBC.

    "Следующая неделя - время, когда я объявлю (имя госсекретаря)", - сказал Трамп, отметив, что информацию о назначениях в президентскую администрацию он также озвучит 7 и 8 декабря.

    Он подтвердил, что бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни обсуждается в качестве кандидатуры на пост госсекретаря. 

    Также Трамп добавил, что советовался с действующим президентом США Бараком Обамой по вопросу назначений в администрацию.

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