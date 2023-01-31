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Импорт пшеницы из Украины в ЕС увеличился в 10 раз

Импорт пшеницы из Украины в ЕС увеличился в 10 раз Импорт украинской пшеницы в ЕС в 2022 году вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом - с 287 тыс. до 2,85 млн т.
Другие страны
31 января 2023 г. 02:55
Импорт пшеницы из Украины в ЕС увеличился в 10 раз

Импорт украинской пшеницы в ЕС в 2022 году вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом - с 287 тыс. до 2,85 млн т.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам заседания Совет ЕС на уровне министров сельского хозяйства.

По его словам, это произошло благодаря "европейским линиям солидарности" - сухопутным и речным маршрутам между Украиной и ЕС, налаженным при поддержке Еврокомиссии.

Самый большой рост - более чем в 70 раз - зафиксирован по импорту подсолнечника. В 2021 году он составлял 25 тыс. т, а в 2022 году - 1,8 млн т. Импорт основной зерновой культуры, которую Украина поставляет в Евросоюз, - кукурузы - вырос примерно на 75%, с 7,3 млн т в 2021 году до 12 млн т в 2022-м.

"Конечно, это не проблема для Европы, в целом мы способны принять и использовать эти объемы, но это региональная проблема для соседних стран. Мы должны решить проблему местных фермеров, у которых возникли сложности с продажей их продукции", - отметил Войцеховский.

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