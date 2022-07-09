Илон Маск отказался от покупки Twitter

Предприниматель Илон Маск разорвал соглашение о покупке за $44 млрд компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Копия соответствующего уведомления на имя главы юридического отдела Twitter Виджайю Гадде была опубликована в пятницу на сайте Ко

Предприниматель Илон Маск разорвал соглашение о покупке за $44 млрд компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью.

Как передает Report, копия соответствующего уведомления на имя главы юридического отдела Twitter Виджайю Гадде была опубликована на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В письме, в частности, указывается, что компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением.Так, она не предоставила полную информацию, которая могла бы показать долю фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки. "Учитывая все вышеприведенные причины, господин Маск пользуется правом X Holdings I, Inc разорвать соглашение о слиянии и отказывается от предусмотренной транзакции, а данное письмо представляет собой формальное уведомление X Holdings I, Inc о прекращении соглашения о слиянии", - указывается в документе.