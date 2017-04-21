ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа

© EPA/IAN LANGSDON

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за устроенную в четверг стрельбу в районе Елисейских полей в центре Парижа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

Экстремисты назвали и имя нападавшего, которым оказался прибывший из Бельгии боевик Абу Юсеф аль-Бельджики.

Инцидент в центре французской столицы произошел около 23:00 по бакинскому времени. В результате перестрелки были убиты двое полицейских.