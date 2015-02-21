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    ​Боевики ИГИЛ сожгли заживо 43 человека в Ираке

    Все казненные являлись сотрудниками местной полиции и членами проправительственного вооруженного формирования Ас-Сахва

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Исламское государство" сожгли заживо 43 человека в западной иракской провинции Анбар, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным источника в местной службе безопасности Ирака, все казненные являлись сотрудниками местной полиции и членами проправительственного вооруженного формирования "Ас-Сахва" и относились к одному из суннитских племен. Они были захвачены в заложники в городе Аль-Багдади в 200 километрах к северо-западу от Багдада и перевезены в захваченный боевиками город Хит. По информации источника, боевики закрыли пленных в железных клетках, а затем сожгли их заживо.

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