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    ИГ взяло ответственность за теракт с мачете в Брюсселе

    Эту информацию подтверждает и организация SITE Intelligence Group

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ ИГ взяло ответственность за теракт, при котором мужчина с мачете напал на военный патруль в центре Брюсселя.

    Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

    Эту информацию подтверждает и организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности боевиков.

    И Reuters, и SITE ссылаются на агентство Amaq, сотрудничающее с террористической группировкой ИГ.

    Вечером 25 августа мужчина с криком "Аллах акбар" набросился с мачете на военный патруль в центре Брюсселя. Пострадали два человека.

    Нападавший скончался от ранений, полученных от ответного огня военных. Власти Бельгии квалифицировали атаку как теракт.

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