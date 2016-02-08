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    ИГ вдвое сокращает зарплаты боевикам

    На данные меры организация пошла в связи с авиаударами коалиции, которую возглавляют США

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Исламское государство" сократила зарплаты боевикам почти в два раза.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Дэниэл Глейзер.

    ""Исламское государство" сократило зарплату боевикам почти на 50%", - заявил Глейзер.

    Отмечается, что на данные меры организация пошла в связи с авиаударами коалиции, которую возглавляют США.

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