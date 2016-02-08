ИГ вдвое сокращает зарплаты боевикам

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Исламское государство" сократила зарплаты боевикам почти в два раза.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Дэниэл Глейзер.

""Исламское государство" сократило зарплату боевикам почти на 50%", - заявил Глейзер.

Отмечается, что на данные меры организация пошла в связи с авиаударами коалиции, которую возглавляют США.