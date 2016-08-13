​ИГ освободило мирных жителей, которыми боевики прикрывались во время отступления

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) отпустили сотни мирных жителей, которые использовались как живой щит во время отступления террористов из зоны боев на севере Сирии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отступая после поражения из города Манбидж, боевики в пятницу взяли с собой порядка 2 тыс. жителей города, включая женщин и детей. Пленников использовали как живой щит от авиаударов возглавляемой США международной коалиции.

В субботу боевики отпустили сотни людей, говорится в сообщении агентства Франс Пресс со ссылкой на представителей "Демократических сил Сирии" (SDF) - альянса вооруженной оппозиции, включая курдские отряды самообороны, которые ведут борьбу с ИГ.