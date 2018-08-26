И.о. министра обороны и глава МВД Афганистана ушли в отставку

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами и глава МВД республики Ваис Ахмед Бармак в субботу покинули свои посты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, в отставку также подали глава Национальной дирекции по безопасности Афганистана Мохаммад Масум Станекзай и советник президента по национальной безопасности Ханиф Атмар.

"Мы получили четыре заявления об отставке - от двух министров и двух старших должностных лиц органов безопасности", - сообщил агентству представитель офиса президента страны Ашрафа Гани.

Ранее телеканал TOLOnews сообщал, что президент страны Ашраф Гани потребовал их отставки после того, как 21 августа афганская столица подверглась ракетному обстрелу.

Инцидент произошел во время выступления президента по случаю исламского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения Курбан-байрам). По информации телеканала, целью обстрела был президентский дворец и дипломатический квартал столицы.