​Президента Хорватии не удалось избрать в первом туре

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На прошедшем в воскресенье первом туре президентских выборов в Хорватии действующему главе государства Иво Йосиповичу не удалось превзойти свою основную соперницу - Колинду Грабар-Китарович, представляющую партию "Хорватское демократическое содружество", передает Report.

Как свидетельствуют опубликованные Государственной избирательной комиссией результаты подсчета 98,3% голосов избирателей, Йосипович набрал 38,5% голосов, в то время как Грабар-Китарович - 37,1%.

Таким образом, ни один из главных кандидатов не набрал необходимого 50% плюс один голос большинства, необходимого для победы в первом туре.

Президент страны будет избран во втором туре выборов, намеченном на 11 января следующего года.

Для победы кандидатам надо будет просто набрать большинство голосов.