Хиллари Клинтон продолжает лидировать с небольшим преимуществом в гонке за пост президента США

Аризона. 7 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон за день до выборов продолжает лидировать с небольшим отрывом в гонке за пост президента США.

Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе аналитического портала Fivethirtyeight.com, основанного на различных опросах общественного мнения.

Согласно прогнозу, ожидается, что 48,5 процентов избирателей отдадут свои голоса Х.Клинтон и 45,4 процента - за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Таким образом, ожидается, что Х.Клинтон удастся получить 293 голосов выборщиком и Трампу - 243 голоса.

Отметим, для победы кандидату нужно набрать 270 голосов выборщиков.

Напомним, что накануне ФБР заявило, что закрыло дело об электронной переписке Х.Клинтон.

Выборы в США состоятся 8 ноября.