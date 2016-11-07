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    Хиллари Клинтон продолжает лидировать с небольшим преимуществом в гонке за пост президента США

    Согласно прогнозу, ожидается что 48,5 процентов избирателей проголосуют за Клинтон и 45,4 - за Трампа

    Аризона. 7 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон за день до выборов продолжает лидировать с небольшим отрывом в гонке за пост президента США. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе аналитического портала Fivethirtyeight.com, основанного на различных опросах общественного мнения.

    Согласно прогнозу, ожидается, что 48,5 процентов избирателей отдадут свои голоса Х.Клинтон и 45,4 процента - за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Таким образом, ожидается, что Х.Клинтон удастся получить 293 голосов выборщиком и Трампу - 243 голоса.

    Отметим, для победы кандидату нужно набрать 270 голосов выборщиков.

    Напомним, что накануне ФБР заявило, что закрыло дело об электронной переписке Х.Клинтон.

    Выборы в США состоятся 8 ноября.

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