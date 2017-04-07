Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Администрации президента США Дональда Трампа надо вывести из строя боевую авиацию Дамаска в назидание за предполагаемое применение химического оружия в Сирии.

Как передает Report, такое мнение высказала на форуме "Женщины в мире" бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на всеобщих выборах в 2016 году.

"У президента Башара Асада есть Военно-воздушные силы, которые являются причиной большинства смертей мирного населения. Мы видели это долгие годы и убедились в этом снова в последние дни", - утверждала бывшая первая леди США.

"Я убеждена, что нам следовало раньше и следует сейчас вывести из строя его (президента Сирии) аэродромы и таким образом помешать ему снова бомбить невинных людей и распылять на них с воздуха газ зарин", - добавила Клинтон.

"Я по-прежнему убеждена в необходимости установления (в Сирии) зон, запрещенных для пролета (боевой авиации). Нам следовало проявить больше желания противостоять Асаду", - сказала она.

Как сообщил в четверг телеканал CBS со ссылкой на свои источники, глава Пентагона Джеймс Мэттис предложит президенту США Дональду Трампу нанести удар крылатыми ракетами по Сирии с кораблей ВМС США в ответ на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб. По данным газеты Washington Post, целью ракетных ударов могут стать объекты минобороны Сирии.