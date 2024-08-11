Харрис объявит свою предвыборную программу на следующей неделе

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис заявила журналистам своего пула, что на следующей неделе она обнародует свою предвыборную программу.

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис заявила журналистам своего пула, что на следующей неделе она обнародует свою предвыборную программу.

Как передает Report , об этом сообщают местные СМИ.

"На следующей неделе", — ответила Харрис на соответствующий вопрос.

Кандидат в президенты отметила, что программа будет сфокусирована на экономике, а именно на мерах по снижению цен и укреплению экономики.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.