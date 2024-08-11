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Харрис объявит свою предвыборную программу на следующей неделе

Харрис объявит свою предвыборную программу на следующей неделе Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис заявила журналистам своего пула, что на следующей неделе она обнародует свою предвыборную программу.
Другие страны
11 августа 2024 г. 03:57
Харрис объявит свою предвыборную программу на следующей неделе

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис заявила журналистам своего пула, что на следующей неделе она обнародует свою предвыборную программу.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"На следующей неделе", — ответила Харрис на соответствующий вопрос.

Кандидат в президенты отметила, что программа будет сфокусирована на экономике, а именно на мерах по снижению цен и укреплению экономики.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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Версия на азербайджанском языке Kamala Harris gələn həftə öz seçki kampaniyasının platformasını açıqlayacaq

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