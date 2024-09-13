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Харрис настаивает на еще одних дебатах с Трампом "ради избирателей"

Харрис настаивает на еще одних дебатах с Трампом "ради избирателей" Кандидат в президенты США от демократов действующая вице-президент Камала Харрис убеждена в необходимости проведения еще одних дебатов с кандидатом от Республиканской партии экс-главой государства Дональдом Трампом.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 06:41
Харрис настаивает на еще одних дебатах с Трампом ради избирателей

Кандидат в президенты США от демократов действующая вице-президент Камала Харрис убеждена в необходимости проведения еще одних дебатов с кандидатом от Республиканской партии экс-главой государства Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом политик заявила на мероприятии в Шарлотте, штат Северная Каролина.

"Два дня назад у нас с Дональдом Трампом были первые дебаты, и я считаю, что мы обязаны провести еще одни дебаты ради избирателей, потому что эти выборы и то, что поставлено на карту, максимально важно", - сказала Харрис,

Телеканал CNN обратил внимание, что заявление Харрис прозвучало всего через несколько минут после того, как Трамп написал в Truth Social, что еще одного раунда дебатов не будет, о чем ранее он уже говорил.

В Филадельфии (штат Пенсильвания) в ночь на 10 сентября состоялись теледебаты Харрис и Трампа. Они были организованы телеканалом ABC News. Этот раунд, транслировавшийся в прямом эфире всеми крупнейшими американскими новостными телекомпаниями, может оказаться единственным, так как Трамп и Харрис пока не могут договориться о том, состоится ли еще хотя бы одна такая встреча.

Позднее 44% зрителей, опрошенных телеканалом CNN, посчитали, что Харрис лучше понимает их проблемы, Трамп получил поддержку 40% зрителей.

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