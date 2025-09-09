ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 17:13
    ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

    Радикальная группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт в Иерусалиме, в результате которого погибло шесть человек.  

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что ответственность за теракт взяла на себя "Бригады Аль-Кассама" относящиеся к боевому крылу ХАМАС.

    Напомним, что 8 сентября на окраине Иерусалима произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. 

    Палестинская группировка ХАМАС назвала эту атаку "ответом на преступления оккупации", но напрямую о своей причастности до сегодняшнего дня не заявляла.

