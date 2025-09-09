ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 17:13
Радикальная группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт в Иерусалиме, в результате которого погибло шесть человек.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что ответственность за теракт взяла на себя "Бригады Аль-Кассама" относящиеся к боевому крылу ХАМАС.
Напомним, что 8 сентября на окраине Иерусалима произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек.
Палестинская группировка ХАМАС назвала эту атаку "ответом на преступления оккупации", но напрямую о своей причастности до сегодняшнего дня не заявляла.
