ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

Радикальная группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт в Иерусалиме, в результате которого погибло шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ответственность за теракт взяла на себя "Бригады Аль-Кассама" относящиеся к боевому крылу ХАМАС.

Напомним, что 8 сентября на окраине Иерусалима произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек.

Палестинская группировка ХАМАС назвала эту атаку "ответом на преступления оккупации", но напрямую о своей причастности до сегодняшнего дня не заявляла.