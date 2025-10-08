ХАМАС приветствует присоединение Катара и Турции к переговорам в Египте

ХАМАС приветствует присоединение премьер-министра Катара и глав разведывательных ведомств Египта и Турции к переговорам по урегулирования конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил представитель палестинского движения Иззат ар-Ришк.

"Мы приветствуем участие премьер-министра, министра иностранных дел Катара (Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани – ред.), а также глав разведывательных служб Турции (Ибрагим Калын – ред.) и Египта (Хасан Махмуд Рашад – ред.) в переговорах, проходящих в Шарм-эш-Шейхе. Это придаст переговорам мощный импульс для достижения положительных результатов в прекращении войны, обмене пленными, а также сужает для (израильского премьера Биньямина) Нетаньяху пространство для маневра, чтобы продолжать агрессию и срывать переговоры", - сказал он.

Как сообщает Associated Press, на трети день переговоров к обсуждениям присоединились также специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

По данным агентства, это свидетельствует о том, что стороны намерены детально проработать самые сложные вопросы американского мирного плана по прекращению войны в Газе. ХАМАС требует твердых гарантий от Трампа и посредников, что Израиль не возобновит военные действия на палестинской территории после освобождения всех оставшихся заложников.

В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.