    ХАМАС: КПП "Рафах" вновь начнет работать в обоих направлениях

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 22:52
    Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа возобновит свою работу в обоих направлениях.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом объявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хайя.

    "Заключенное нами соглашение включает постоянное прекращение огня в Газе, вывод оттуда израильских войск и ввоз гуманитарной помощи - в этой связи сообщаем, что КПП "Рафах" будет вновь открыт в обе стороны", - подчеркнул член политбюро ХАМАС.

