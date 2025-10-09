ХАМАС: КПП "Рафах" вновь начнет работать в обоих направлениях
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 22:52
Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа возобновит свою работу в обоих направлениях.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом объявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хайя.
"Заключенное нами соглашение включает постоянное прекращение огня в Газе, вывод оттуда израильских войск и ввоз гуманитарной помощи - в этой связи сообщаем, что КПП "Рафах" будет вновь открыт в обе стороны", - подчеркнул член политбюро ХАМАС.
Последние новости
23:38
В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке покушения на премьер-министраДругие страны
23:31
Турция приложила все усилия на глобальном уровне для прекращения войны в ГазеВ регионе
23:14
Турция обсуждает с Россией строительство АЭСВ регионе
23:00
Сенат США в седьмой раз не смог согласовать финансирование правительстваДругие страны
22:52
ХАМАС: КПП "Рафах" вновь начнет работать в обоих направленияхДругие страны
22:35
В ХАМАС заявили о завершении войны в ГазеДругие страны
22:30
Ермак: Украина вернула 23 ребенка и подростка с оккупированных территорийДругие страны
22:23
В Словакии разбился спортивный самолетДругие страны
22:22