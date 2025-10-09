ХАМАС: КПП "Рафах" вновь начнет работать в обоих направлениях

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа возобновит свою работу в обоих направлениях.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом объявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хайя.

"Заключенное нами соглашение включает постоянное прекращение огня в Газе, вывод оттуда израильских войск и ввоз гуманитарной помощи - в этой связи сообщаем, что КПП "Рафах" будет вновь открыт в обе стороны", - подчеркнул член политбюро ХАМАС.