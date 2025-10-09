İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    HƏMAS: "Rəfah" keçid məntəqəsi hər iki istiqamətdə yenidən fəaliyyət göstərəcək

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 23:08
    HƏMAS: Rəfah keçid məntəqəsi hər iki istiqamətdə yenidən fəaliyyət göstərəcək

    Misir ilə Qəzza zolağı arasındakı "Rəfah" sərhəd-keçid məntəqəsi hər iki istiqamətdə fəaliyyətini bərpa edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə HƏMAS hərəkatının Siyasi Bürosunun üzvü, Qəzza üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Xəlil əl-Həyya "Əl-Cəzirə" telekanalına açıqlamasında bildirib.

    "Bizim əldə etdiyimiz razılaşmaya Qəzzada daimi atəşkəsin tətbiqi, İsrail qoşunlarının oradan çıxarılması və humanitar yardımın daxil edilməsi daxildir. Bu çərçivədə bildiririk ki, "Rəfah" keçid məntəqəsi hər iki istiqamətdə yenidən açılacaq", – HƏMAS rəsmisi vurğulayıb.

    HƏMAS Qəzza zolağı “Rəfah” sərhəd-keçid məntəqəsi
    ХАМАС: КПП "Рафах" вновь начнет работать в обоих направлениях

