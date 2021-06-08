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Гутерреша выдвинули на второй срок на пост генсека ООН

Гутерреша выдвинули на второй срок на пост генсека ООН Совет Безопасности ООН рекомендовал назначить Антониу Гутерреша генеральным секретарем ООН, его первый срок истекает в конце года.
Другие страны
8 июня 2021 г. 18:37
Гутерреша выдвинули на второй срок на пост генсека ООН
Антониу Гутерреш

Совет Безопасности ООН рекомендовал назначить Антониу Гутерреша генеральным секретарем ООН, его первый срок истекает в конце года.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости источник в Совбезе.

"Да, одобрили", - сказал собеседник агентства.

Теперь Генассамблее ООН предстоит принять решение по кандидатуре Гутерреша.

Поскольку кандидат на пост генерального секретаря лишь один, скорее всего, резолюция ГА будет приниматься без голосования. В случае переназначения это будет уже второй срок для Гутерреша. Впервые он стал генеральным секретарем ООН 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.

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