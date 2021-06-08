Гутерреша выдвинули на второй срок на пост генсека ООН

Совет Безопасности ООН рекомендовал назначить Антониу Гутерреша генеральным секретарем ООН, его первый срок истекает в конце года.

Совет Безопасности ООН рекомендовал назначить Антониу Гутерреша генеральным секретарем ООН, его первый срок истекает в конце года.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости источник в Совбезе.

"Да, одобрили", - сказал собеседник агентства.

Теперь Генассамблее ООН предстоит принять решение по кандидатуре Гутерреша.

Поскольку кандидат на пост генерального секретаря лишь один, скорее всего, резолюция ГА будет приниматься без голосования. В случае переназначения это будет уже второй срок для Гутерреша. Впервые он стал генеральным секретарем ООН 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.