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    Гутерреш намерен обсудить с сенатом США вопрос финансирования ООН

    ООН надеется, что при администрации Трампа продолжится тесное партнерство между ООН и США

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов встретиться с американскими сенаторами для обсуждения вопроса о финансировании ООН со стороны США.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление его представителя Эри Канеко.

    "Генеральный секретарь очень приветствует возможность обсудить любые вопросы с законодателями США", – цитирует агентство слова Канеко.

    По словам Канеко, ООН надеется, что при администрации Трампа "продолжится тесное партнерство между ООН и США, особенно в трех ключевых областях – защите прав человека, вопросам мира и безопасности и развития".

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