Гуллит: Гвардиола не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него нет Месси

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит выразил мнение, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не может прийти к победе в Лиге чемпионов со времён работы в "Барселоне", поскольку ему не хватает нападающего Лионеля Месси.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Гвардиола больше не побеждает в Лиге чемпионов, потому что у него нет Месси. Это очень сильно влияет на его результаты. Пеп уже пробовал силы в «Баварии» и всякий раз был близок к триумфу, но так и не стал победителем в Лиге чемпионов. Победа с мюнхенцами в Бундеслиге больше не является достижением, потому что они делают это практически каждый год.

Когда у «Барселоны» возникали проблемы во время матча, появлялся Месси. Это происходило много раз, и Лео был жизненно важным элементом состава при Гвардиоле. Невозможно купить команду, которая будет делать так же. Жаль Пепа, потому что я вижу его страсть и мотивацию", — цитирует Гуллита beIN SPORTS.