Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в новом году

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо написал в своем твиттере, что в 2019 году он планирует добиться легализации марихуаны для использования в рекреационных целях, передает Report.

Куомо подчеркнул, что регулирование, легализация и налогообложение в области использования рекреационной марихуаны положат конец ее «несоразмерный криминализации».

В твите отмечается, что легализация конопли является одним из пунктов плана реформ на 2019 год.

В Новой Зеландии легализовали производство и продажу марихуаны.