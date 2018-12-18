Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в новом году

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо написал в своем твиттере, что в 2019 году он планирует добиться легализации марихуаны для использования в рекреационных целях, передает Report.
Куомо подчеркнул, что регулирование, легализация и налогообложение в области использования рекреационной марихуаны положат конец ее «несоразмерный криминализации».
В твите отмечается, что легализация конопли является одним из пунктов плана реформ на 2019 год.
В Новой Зеландии легализовали производство и продажу марихуаны.
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