Группа мусульманок провела в Париже акцию в бассейне

В столице Франции городе Париже группа мусульманок провела акцию в бассейне.

Как сообщает французское бюро Report, причиной проведения акции стал запрет на ношение мусульманками буркини в бассейнах и на пляжах.

Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами "Бассейн для всех!", "Конец исламофобии!" и др.

В своем заявлении они призвали бассейны и пляжи Франции пересмотреть внутренний устав, осудили факты исламофобии.

После вмешательства полиции участников акции насильно вытащили из бассейна. После инцидента бассейн еще несколько часов был закрыт для посетителей.