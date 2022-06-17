Группа армян совершила нападение на Азербайджанский культурный центр в Париже, есть пострадавшая

Группа армян напала на Культурный центр посольства Азербайджана в Париже, Франция.

Группа армян совершила нападение на Культурный центр посольства Азербайджана в Париже, Франция.

Как передает французское бюро Report, армяне пытались сорвать показ фильма "Дорога, ведущая в Карабах" в Париже.

Они скандировали провокационные лозунги о Шуше, в том числе и о Карабахе. Провокаторы выразили протест телеканалу "Ere TV", организовавшему съемки и показ фильма "Дорога, ведущая в Карабах".

В результате нападения была ранена вице-президент Ассоциации франко-азербайджанский диалог Айтен Мурадова.

На место прибыла полиция, которая предотвратила провокацию.