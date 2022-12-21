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Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси

Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. При этом Афины запретили рейсы в Беларусь.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 19:01
Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси

Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. При этом Афины запретили рейсы в Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду греческий портал pentapostagma.gr.

Он опубликовал фото соответствующего распоряжения Управления гражданской авиации Греции. В документе говорится, что греческие авиаперевозчики и капитаны воздушных судов "не должны выполнять полеты в район полетной информации (РПИ, FIR) Минска (Беларусь), если только использование этого воздушного пространства считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств".

Управление также отметило, что самолетам, эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси, в тот же период "запрещается посадка на территории Греческой Республики, взлет с нее или пролет над ней". Исключение делается для самолетов в аварийной ситуации, гуманитарных и санитарных воздушных судов.

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan hava məkanını Belarus təyyarələri üçün bağlayıb

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