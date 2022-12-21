Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси

Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. При этом Афины запретили рейсы в Беларусь.

Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси. При этом Афины запретили рейсы в Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду греческий портал pentapostagma.gr.

Он опубликовал фото соответствующего распоряжения Управления гражданской авиации Греции. В документе говорится, что греческие авиаперевозчики и капитаны воздушных судов "не должны выполнять полеты в район полетной информации (РПИ, FIR) Минска (Беларусь), если только использование этого воздушного пространства считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств".

Управление также отметило, что самолетам, эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси, в тот же период "запрещается посадка на территории Греческой Республики, взлет с нее или пролет над ней". Исключение делается для самолетов в аварийной ситуации, гуманитарных и санитарных воздушных судов.