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Греция разместила пятилетние облигации на 2,5 млрд евро под 3,92% годовых

Греция разместила пятилетние облигации на 2,5 млрд евро под 3,92% годовых Греция успешно разместила в среду пятилетние облигации на €2,5 млрд под 3,92% годовых.
Другие страны
29 марта 2023 г. 19:03
Греция разместила пятилетние облигации на 2,5 млрд евро под 3,92% годовых

Греция успешно разместила в среду пятилетние облигации на €2,5 млрд под 3,92% годовых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Kathimerini со ссылкой на Организацию по управлению государственным долгом.

По ее данным, Греция назначила иностранные банки BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura и греческий Piraeus Bank для размещения пятилетних облигаций и привлекла в среду с их помощью €2,5 млрд.

Это уже второй выход Греции на внешние финансовые рынки в этом году после размещения в январе 10-летних облигаций на €3,5 млрд под 4,4%. Процентная ставка на пятилетние бонды установилась на уровне 3,92%, тогда как первоначальный ориентир был на пять базисных пунктов выше. Общий спрос на греческие пятилетние облигации был очень высоким и превысил €19,1 млрд.

Размещением пятилетних облигаций правительство Греции постаралось использовать "окно возможностей" до предстоящих парламентских выборов 21 мая и, скорее всего, их второго раунда в начале июля, которые, как считают специалисты, внесут определенную неопределенность для позиции страны на мировых финансовых рынках, отмечает Kathimerini. Аналитики полагают, что новое правительство в Греции появится только в июле, поэтому Организация по управлению государственным долгом решила провести размещение новых облигаций именно теперь.

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