В Польше приняли национальную программу производства боеприпасов

Польское правительство приняло национальную программу расширения производства боеприпасов.

Польское правительство приняло национальную программу расширения производства боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Сегодня правительство приняло постановление о национальной программе производства боеприпасов, национальной программе увеличения производственных мощностей", - сказал он.

По словам премьера, программа "поощряет частные предприятия и государственные компании, иностранные фирмы, которые будут проверены спецслужбами, к тому, чтобы на территории Польши появлялись новые заводы по производству боеприпасов".

Как указал Моравецкий, украинские военные используют несколько тысяч артиллерийских снарядов в день. "Поэтому мы говорим о необходимости значительного увеличения производственных возможностей", - отметил он.