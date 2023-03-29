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В Польше приняли национальную программу производства боеприпасов

В Польше приняли национальную программу производства боеприпасов Польское правительство приняло национальную программу расширения производства боеприпасов.
Другие страны
29 марта 2023 г. 18:17
В Польше приняли национальную программу производства боеприпасов

Польское правительство приняло национальную программу расширения производства боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Сегодня правительство приняло постановление о национальной программе производства боеприпасов, национальной программе увеличения производственных мощностей", - сказал он.

По словам премьера, программа "поощряет частные предприятия и государственные компании, иностранные фирмы, которые будут проверены спецслужбами, к тому, чтобы на территории Польши появлялись новые заводы по производству боеприпасов".

Как указал Моравецкий, украинские военные используют несколько тысяч артиллерийских снарядов в день. "Поэтому мы говорим о необходимости значительного увеличения производственных возможностей", - отметил он.

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