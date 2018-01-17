Граждане Армении стали причиной задержки вылета самолета российской авиакомпании из Мексики

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Мексиканский аэропорт Канкуна не дал разрешения на вылет российского авиалайнера, так как на этом рейсе должны были быть депортированы четыре гражданина Армении, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Представитель перевозчика сообщил, что "Авиакомпания "Россия" не имеет задолженности перед аэропортом Канкуна

По его словам, по требованию эмиграционного контроля Мексики на рейсе должны были быть депортированы четыре гражданина Армении, поэтому аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера.

Как отметили в авиакомпании, ожидание депортированных продлилось четыре часа, самолет готов был к вылету после 23.00 по Баку 16 января и ждал разрешения на вылет, однако мексиканские авиационные власти его не предоставили. В соответствии с требованиями российского авиационного законодательства, связанными с безопасностью полетов, у экипажа закончилось рабочее время, поэтому в итоге вылет рейса был перенесен на 17 января.