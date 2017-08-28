Граница Сирии и Ливана полностью освобождена от боевиков ИГИЛ

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Сирийская армия и бойцы ливанского движения «Хезболла» полностью освободили границу Сирии и Ливана от боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report, об этом заявил РИА «Новости» источник, близкий к «Хезболле».

«Сирийская армия и бойцы сопротивления полностью освободили от боевиков ИГИЛ западный Каламун, после отправления последнего автобуса от погранперехода Шейх-Али–Ар-Румият», — заявил источник.

Ранее 27 августа стало известно о том, что армия Ливана объявила о прекращении огня в бою с террористами ИГИЛ на северо-восточной границе с Сирией.

Операция по освобождению сирийско-ливанской границы от боевиков ведется силами «Хезболлы» с июля 2017 года. Наступление ведется как из Ливана, так и с территории Сирии. Район Эрсаль, через который террористы провозили контрабанду и вновь завербованных боевиков, считается одним из самых напряженных участков границы.