Госсовет Франции посчитал законной блокировку TikTok в свете акций в Новой Каледонии

Временная блокировка соцсети Tik Tok призвана способствовать восстановлению безопасности в Новой Каледонии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госсовета Франции.

В Госсовете Франции заявили, что временная блокировка соцсети Tik Tok якобы призвана способствовать восстановлению безопасности в Новой Каледонии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в своем заявлении Совет, который является высшей инстанцией административного надзора в республике, признал законным решение властей заблокировать социальную сеть TikTok в Новой Каледонии (заморской территории Франции в Тихом океане) на фоне протестов.

"Заявители не представили никаких доказательств того, что блокировка имела немедленные и конкретные последствия для их положения и интересов, что является "условием срочности", необходимым для вмешательства судьи. В условиях, когда все другие социальные сети, а также пресса, телевидение и радио остаются доступными, и поскольку эта временная блокировка призвана способствовать восстановлению безопасности на архипелаге, судья отклоняет просьбу заявителей", - говорится в заявлении.

Отметим, что протесты в Новой Каледонии вспыхнули 13 мая. Местное население недовольно предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

На фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий, полиция неоднократно применяла силу в отношении демонстрантов.

Местные власти также приняли решение приостановить 21-24 мая занятия во всех государственных и частных средних школах и колледжах.