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Госсекретарь США обсудил с министром обороны Израиля ход операции в Газе

Госсекретарь США обсудил с министром обороны Израиля ход операции в Газе Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом ход израильской военной операции в секторе Газа.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 04:51
Госсекретарь США обсудил с министром обороны Израиля ход операции в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом ход израильской военной операции в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Как следует из документа, Блинкен отметил необходимость "принятия всех возможных мер для защиты мирного населения сектора Газа". Он также затронул в беседе перспективы освобождения удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников и доставку гуманитарной помощи в анклав.

Помимо этого, Блинкен высказался за создание полноценного палестинского государства и предоставление "Израилю гарантий безопасности".

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