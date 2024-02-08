Госсекретарь США обсудил с министром обороны Израиля ход операции в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом ход израильской военной операции в секторе Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром обороны еврейского государства Йоавом Галантом ход израильской военной операции в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Как следует из документа, Блинкен отметил необходимость "принятия всех возможных мер для защиты мирного населения сектора Газа". Он также затронул в беседе перспективы освобождения удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников и доставку гуманитарной помощи в анклав.

Помимо этого, Блинкен высказался за создание полноценного палестинского государства и предоставление "Израилю гарантий безопасности".