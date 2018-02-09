Госдолг США вырос на $544 млрд за время президентства Трампа

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на $544 млрд за время президентства Дональда Трампа - с конца января 2017 года.

Как передает report, об этом сообщил в четверг телеканал CBS.

Он проанализировал достигнутое ранее между республиканцами и демократами в Конгрессе США соглашение о бюджете федерального правительства на двухлетний период. Оно, в частности, предусматривает возобновление процесса заимствования средств с расчетом до марта 2019 года. При этом, как отмечает телеканал, речь не идет непосредственно о повышении потолка госдолга до определенного уровня. Законопроект не повышает лимит задолженности, он приостанавливает его до 1 марта 2019 года, что фактически дает карт-бланш на дефицитное бюджетное финансирование, пояснил CBS.

С 11 декабря 2017 года лимит госдолга заморожен на уровне $20,456 трлн. Однако, как сообщает телеканал, госдолг на данный момент составляет $20,494 трлн. CBS уточняет, что лимит госдолга не распространяется на некоторые виды задолженностей. Белый дом поддерживает договоренность законодателей, которая препятствует дефолту страны.