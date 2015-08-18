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    ​Госдеп: США продолжат оказывать поддержку Турции в сфере безопасности

    Вашингтон по-прежнему сохраняют с Турцией партнерские отношения

    Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ США по-прежнему сохраняют с Турцией партнерские отношения и намерены оказывать ей поддержку в сфере безопасности.

    Как передает Report, об этом в понедельник в ходе регулярного брифинга заявил руководитель пресс-службы госдепартамента Джон Кирби.

    "Что касается нашей приверженности безопасности Турции, то здесь ничего не изменилось. Турция - союзник по НАТО и надежный партнер, в частности, в борьбе с ИГИЛ", - сказал Кирби.

    Он также напомнил, что ранее Анкара позволила размещать на трех своих базах авиацию, участвующую в кампании против террористов в Сирии. Более того, представитель госдепа отметил, что в целом в регионе остаются "значительные силы противоракетной обороны", включая военные корабли на море.

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