​Госдеп: США продолжат оказывать поддержку Турции в сфере безопасности

Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ США по-прежнему сохраняют с Турцией партнерские отношения и намерены оказывать ей поддержку в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом в понедельник в ходе регулярного брифинга заявил руководитель пресс-службы госдепартамента Джон Кирби.

"Что касается нашей приверженности безопасности Турции, то здесь ничего не изменилось. Турция - союзник по НАТО и надежный партнер, в частности, в борьбе с ИГИЛ", - сказал Кирби.

Он также напомнил, что ранее Анкара позволила размещать на трех своих базах авиацию, участвующую в кампании против террористов в Сирии. Более того, представитель госдепа отметил, что в целом в регионе остаются "значительные силы противоракетной обороны", включая военные корабли на море.