GM отзывает до 500 тыс. внедорожников из-за проблем с ремнями безопасности

General Motors отзывает более 484 тыс. больших внедорожников в США, чтобы устранить проблему, связанную с ремнями безопасности третьего ряда.
Об этом
Отмечается, что отзываются автомобили марок Chevrolet Suburbans и Tahoe, Cadillac Escalade и GMC Yukon 2021 и 2022 модельных годов.
Автопроизводитель сообщает, что из-за заводского дефекта ремни могут не удерживать пассажира должным образом в случае аварии, а это увеличивает риск получения травмы.
До сих пор информации о пострадавших вследствие данной проблемы не поступало.