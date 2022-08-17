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GM отзывает до 500 тыс. внедорожников из-за проблем с ремнями безопасности

GM отзывает до 500 тыс. внедорожников из-за проблем с ремнями безопасности General Motors отзывает более 484 тыс. больших внедорожников в США, чтобы устранить проблему, связанную с ремнями безопасности третьего ряда.
Другие страны
17 августа 2022 г. 07:12
GM отзывает до 500 тыс. внедорожников из-за проблем с ремнями безопасности
Shutterstock

General Motors отзывает более 484 тыс. больших внедорожников в США, чтобы устранить проблему, связанную с ремнями безопасности третьего ряда.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что отзываются автомобили марок Chevrolet Suburbans и Tahoe, Cadillac Escalade и GMC Yukon 2021 и 2022 модельных годов.

Автопроизводитель сообщает, что из-за заводского дефекта ремни могут не удерживать пассажира должным образом в случае аварии, а это увеличивает риск получения травмы.

До сих пор информации о пострадавших вследствие данной проблемы не поступало.

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