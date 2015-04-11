Главы Турции и Казахстана встретятся в четверг в Астане

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан с государственным визитом, в ходе которого встретится с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Шестнадцатого апреля запланированы переговоры Нурсултана Назарбаева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибудет в Казахстан с государственным визитом", - говорится в распространенном в субботу сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках визита предусмотрено участие глав двух государств во втором заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.