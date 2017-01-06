Главы МИД России и Франции высказались по проблеме химоружия в Сирии

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Марк Эйро обсудили по телефону проблему химоружия в сирийском конфликте и возможные действия СБ ООН в связи с этим.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Затрагивалась проблема химического оружия в сирийском конфликте, и в этой связи обсуждались возможные действия СБ ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров подчеркнул необходимость в любой реакции Совета Безопасности "опираться на установленные факты и избегать какой-либо политизации "химического досье" не только в Сирии, но и в Ираке, Ливии и других странах региона".

Также состоялся обмен мнениями по урегулированию украинского кризиса. Министры подтвердили безальтернативность полного выполнения Минских договоренностей.