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    Главы МИД РФ и Турции обсудили выработку стратегии борьбы с ИГ

    Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Необходимость выработки комплексной стратегии борьбы с "Исламским государством" и другими террористическими структурами обсудил по телефону глава МИД РФ Сергей Лавров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

    "В ходе беседы министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Севере Африки, включая проблематику беженцев из Сирии, а также необходимость выработки комплексной стратегии борьбы с ИГ и другими террористическими структурами, - отметили в министерстве. - Была подчеркнута актуальность задачи активизации усилий по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса на основе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года".

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