Главы МИД Израиля и ОАЭ подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Глава МИД Израиля Яир Лапид и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян после переговоров в Абу-Даби во вторник подписали соглашение об экономическом и торговом сотруднич

Глава МИД Израиля Яир Лапид и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян после переговоров в Абу-Даби во вторник подписали соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"В ходе первого исторического визита министра иностранных дел Израиля Яира Лапида в ОАЭ министр иностранных дел ОАЭ и министр иностранных дел Лапид подписали соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве между двумя странами. Соглашение было подписано на официальной церемонии в МИД ОАЭ по окончании двусторонней встречи министров иностранных дел", - говорится в заявлении пресс-службы. Документ вступит в силу после ратификации правительствами обеих стран и будет действовать пять лет с возможностью продления, добавили в израильском МИД.

"В соответствии с соглашением правительства обеих стран будут стремиться развивать экономические отношения и свободный двусторонний поток товаров и услуг, а также проводить торговые ярмарки, стимулировать обмен делегациями, экспертами и знаниями, развивать сотрудничество в сфере регуляции и стандартов, поощрять сотрудничество частного сектора обеих стран", - сообщили в пресс-службе. В МИД добавили, что "в рамках соглашения решено создать совместную экономическую комиссию, которая будет способствовать реализации соглашения и изучать пути увеличения торгового обмена и устранения торговых барьеров". "Координаторами по соглашению выступят министерства экономики обеих стран", - отметили в МИД.

Во вторник Лапид прибыл с первым в истории официальным визитом в качестве главы МИД Израиля в ОАЭ, где открыл посольство еврейского государства.