​Главу ВОЗ пригласили в Сенат США для отчета

Сенатор США Тодд Янг направил письмо главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу с просьбой дать показания перед комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США о мерах, предпринимаемых организацией для борьбы с распространением COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Politico".

"Систематический отказ правительства КНР точно сообщать число заражений, что было подтверждено нашей разведкой, наносит ущерб нашим знаниям о COVID-19. Вместо того чтобы открыто и решительно бороться с этим, ВОЗ потворствовала этому", - утверждает Янг.