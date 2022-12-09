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Главой австралийской службы внешней разведки впервые в истории назначили женщину

Главой австралийской службы внешней разведки впервые в истории назначили женщину Главой Службы внешней разведки Австралии (Australian Secret Intelligence Service - ASIS) впервые в истории назначена женщина.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 10:16
Главой австралийской службы внешней разведки впервые в истории назначили женщину

Главой Службы внешней разведки Австралии (Australian Secret Intelligence Service - ASIS) впервые в истории назначена женщина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном в пятницу заявлении премьер-министра страны Энтони Альбанезе, генеральным директором службы назначена Керри Хартленд.

В заявлении премьера указано, что ставшая гендиректором ASIS Хартланд ранее занимала должность заместителя гендиректора национальной службы безопасности и разведки (ASIO) и работала советником глав федеральной полиции Австралии и Управления особых расследований. "На фоне значительных изменений в мире работа ASIS имеет основополагающее значение для защиты наших национальных интересов и обеспечения безопасности австралийцев", - указал Альбанезе.

Как ожидается, новый директор ASIS приступит к исполнению служебных обязанностей 20 февраля 2023 года. Она отметила перед вступлением в должность, что "в условиях все более усложняющейся геостратегической обстановки разведка будет иметь решающее значение для обеспечения безопасности и суверенитета Австралии".

Австралийская служба внешней разведки (ASIS) была создана в 1952 году для контрразведки и обеспечения связи со спецслужбами других стран. ASIS входит в состав Министерства иностранных дел и торговли Австралии, однако имеет свою штаб-квартиру в Канберре.

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Версия на английском языке First female chief for Australia’s secret intelligence service

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