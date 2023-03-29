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Глава Пентагона: В будущем возможна передача F-16 Украине

Глава Пентагона: В будущем возможна передача F-16 Украине В будущем Украина обязательно должна получить истребители F-16 или другие самолеты IV поколения, однако сейчас партнерам следует сосредоточиться на передаче систем ПВО, ракет и бронетехники.
Другие страны
29 марта 2023 г. 08:24
Глава Пентагона: В будущем возможна передача F-16 Украине

В будущем Украина обязательно должна получить истребители F-16 или другие самолеты IV поколения, однако сейчас партнерам следует сосредоточиться на передаче систем ПВО, ракет и бронетехники.

Как передает Report со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Что касается F16: если такое решение будет принято, то чтобы, передать их понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие способности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да", - рассказал Министр обороны США.

Он отметил, что Пентагон держит связь с Украиной по поводу того, какая поддержка ей необходима. Сейчас это системы ПВО, ракеты и бронетехники.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın müdafiə naziri: “Gələcəkdə “F-16”nın Ukraynaya təhvil verilməsi mümkündür”

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