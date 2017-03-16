Председатель парламента Иордании: Феномен терроризма встречается у разных народов и в разных странах

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Феномен терроризма встречается у разных народах и в разных странах. Необходимо обновление религиозных ценностей с учетом связей между всеми религиями и общечеловеческими ценностями.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Сената Иордании Фейсал аль-Файез в ходе панели "Вызовы адресов современного терроризма: Инструменты, тактики и стратегии" в рамках V Глобального Бакинского форума.

"Когда речь идет о терроризме, необходимо отметить, что данное понятие охватывает не только одну религию или одну страну, так как такой феномен встречается в разных народах и странах. Как, например, в Италии или в Германии", - заявил Фейсал аль-Файез.

По его словам, террористические акты в США в XXI веке создали негативный образ мусульман, а затем был создан ИГИЛ. "Такой образ продолжает существовать сегодня в мире. И сегодня мусульман воспринимают негативно и в контексте ИГИЛ", - добавил он.

"Со школьной скамьи необходимо учить детей о том, что подобные идеи неправильны. Необходимо развенчивать подобные идеи. Необходимо обновление религиозных ценностей с учетом связей между всеми религиями и общечеловеческими ценностями", - сказал он.