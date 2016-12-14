Глава ООН призвал власти Сирии, Россию и Иран соблюдать законы ведения войны

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН призвал вооруженные силы Сирии и их союзников - Россию и Иран, обеспечить безопасные коридоры для гражданских лиц, которые бегут из восточного Алеппо, а также проявлять гуманность по отношению к пленным, сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН.

Выступая с брифингом на заседании Совбеза ООН по Алеппо, Пан Ги Мун отметил, что в результате интенсивных боев в руках вооруженной оппозиции осталось пять процентов территории восточной части города.

Глава ООН отметил, что эти бомбардировки привели к гибели десятков гражданских лиц и сопровождались массовыми казнями со стороны проправительственных сил. "Мы видели шокирующие съемки горящих людей на улицах города, предположительно после бомбардировки с воздуха. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека получили сообщения о том, что в четырех районах города были собраны гражданские лица, в том числе женщины и дети, и казнены", - заявил Пан Ги Мун.

Он отметил, что в ООН нет достоверной информации о количестве людей, находящихся в небольшом районе восточной части Алеппо, который все еще контролируется оппозицией. Власти Сирии отказывают сотрудникам ООН в доступе в зону боевых действий.

Генеральный секретарь ООН выразил обеспокоенность трагедией, разворачивающейся в восточных кварталах Алеппо. В качестве немедленной задачи он назвал "прекращение бойни" и призвал сирийские власти и их союзников, Россию и Иран, выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву: разрешить оставшимся гражданским лицам покинуть зону боевых действий и обеспечить гуманитарным организациям доступ к нуждающимся в помощи.