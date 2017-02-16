Глава Мюнхенской конференции: С приходом Трампа во внешней политике США возникла максимальная неопределенность

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал политику Дональда Трампа как непредсказуемую, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Кто так грубо отзывается о СМИ, собственных спецслужбах и органах юстиции, как этот президент, тот наносит ущерб своей предсказуемости и своей команде", - заявил Ишингер в интервью немецкой газете Bild, указав на крайне интенсивное использование Трампом микроблога Twitter.

С приходом Трампа к власти во внешней политике США возникла "максимальная неопределенность", считает Ишингер. В этой политике нет последовательной линии, утверждает немецкий дипломат: "Он ранее говорил, что хочет построить совершенно новые отношения с Россией, а теперь требует, чтобы Россия вернула Крым. Трамп должен выстроить собственный политический курс и следовать ему".

Критично отозвался Ишингер и о способностях сотрудников администрации Трампа. По его словам, высшая ценность внешней политики - доверие и предсказуемость. "Если президент США окружает себя людьми, которые это укрепляют, то полдела уже сделано", - считает глава Мюнхенской конференции. "Если же окружаешь себя сотрудниками, чьи действия вызывают больше вопросов, чем ответов, то доверие и предсказуемость утрачиваются", - сказал Ишингер.